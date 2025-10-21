MN24 – Allenamento Milan, seduta di domani decisiva per la situazione relativa agli infortunati: ecco cosa filtra. Gli aggiornamenti

Allenamento Milan, la seduta mattutina di domani sarà decisiva per la situazione relativa agli infortunati: ecco cosa filtra

Il Milan è pronto a tornare al lavoro domani mattina, mercoledì, presso il Centro Sportivo di Milanello, per intensificare la preparazione in vista dell’anticipo di Serie A di venerdì sera. A San Siro, i Rossoneri ospiteranno il Pisa e l’obiettivo è incamerare i tre punti per consolidare la vetta della classifica.

Come riporta Milannews24, la seduta di allenamento di domani sarà cruciale per definire l’assetto della squadra e, soprattutto, per sciogliere i nodi relativi all’infermeria.

Allenamento Milan, domani giornata decisiva per gli infortunati

I riflettori sono puntati su due rientri fondamentali: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver svolto un lavoro personalizzato nella giornata di oggi, soltanto l’allenamento di domani fornirà indicazioni definitive per Massimiliano Allegri: “Da capire se Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek torneranno ad allenarsi in gruppo o se proseguiranno come oggi il loro lavoro personalizzato”. La loro disponibilità, anche parziale, sarebbe fondamentale per dare maggiori opzioni al Mister in vista di un match ravvicinato.

Situazione quasi definita, invece, per l’esterno Pervis Estupinan. Il suo recupero appare “difficile” per la gara contro il Pisa. L’ecuadoriano ha “anche nella giornata odierna ha proseguito le terapie” per smaltire l’infortunio alla caviglia rimediato in nazionale, rendendo la sua presenza altamente improbabile.

Il Milan ha bisogno di avere tutti i suoi uomini chiave in piena forma per affrontare il tour de force di campionato, e le prossime 48 ore a Milanello saranno decisive per capire chi sarà a disposizione per blindare la vetta a San Siro.