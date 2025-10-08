Allenamento Milan, oggi la ripresa a Milanello: ranghi ridottissimi per i rossoneri. Tutti i calciatori presenti

Allenamento Milan, i rossoneri si ritroveranno oggi a Milanello a ranghi ridottissimi: sono solo 6 i calciatori a disposizione di Allegri

La seconda sosta per le Nazionali ha svuotato quasi completamente Milanello. Il Milan, club di Serie A che ha fornito il maggior numero di giocatori alle rispettive selezioni (ben 15), tornerà oggi ad allenarsi a ranghi estremamente ridotti.

L’allenatore Massimiliano Allegri, supportato dal DS Igli Tare, si trova a dover gestire la ripresa del lavoro con un mini-gruppo di appena sei calciatori della prima squadra. Questa situazione obbliga Allegri a concentrarsi su allenamenti personalizzati, in attesa del rientro dei nazionali come Rafael Leão e Christian Pulisic.

I Sei Eroi Della Resistenza Di Milanello

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i soli sei giocatori che si presenteranno agli ordini di Massimiliano Allegri al Centro Sportivo di Carnago sono:

Portieri: Terracciano e Torriani .

e . Difensori: Fikayo Tomori e Odogu .

e . Centrocampisti: Fofana e Samuele Ricci.

Per giocatori come Samuele Ricci, che in campionato ha avuto finora pochissimo spazio a causa della concorrenza di Luka Modrić e della strategia di Allegri di cambiare pochissimo in campo (il Milan è l’unica squadra ad aver usato solo 15 titolari), questa sosta rappresenta una preziosa occasione per mettersi in mostra e acquisire minuti di allenamento ad alta intensità con il tecnico.

Tomori Leader E L’Assente Jashari

Tra i presenti spicca il difensore Fikayo Tomori. L’inglese, pilastro della solidità difensiva del Milan, sarà il leader indiscusso degli allenamenti di questi dieci giorni, fondamentale per mantenere alto il livello di disciplina e concentrazione in assenza dei compagni.

A Milanello è presente anche l’infortunato Ardon Jashari, che sta proseguendo il suo percorso di recupero.

Questa fase è cruciale per il Milan in vista del mini-ciclo di fuoco che attende la squadra alla ripresa della Serie A, a partire dalla sfida contro l’ex Pioli e la Fiorentina. L’obiettivo di Allegri e Tare resta quello di garantire che tutti i convocati rientrino integri e che i sei rimasti a casa possano elevare ulteriormente la loro condizione.