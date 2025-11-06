MN24 – Allenamento Milan, oggi pomeriggio la ripresa: le ultime verso la sfida di sabato col Parma. Segui le ultimissime

Il Milan è entrato nel vivo della settimana di preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. I rossoneri si preparano ad affrontare il Parma nella sfida di sabato, un match che si preannuncia cruciale per mantenere le ambizioni di alta classifica del Diavolo.

Oggi pomeriggio, la squadra è attesa a Milanello per il secondo vero allenamento di questa fase. La seduta, fissata per le ore 15:00, sarà un momento chiave in cui Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato alla guida della squadra, affinerà la tattica e la strategia in vista dell’incontro con i ducali.

Allegri e la Ricerca dell’Equilibrio

Allegri sta lavorando instancabilmente per trovare l’assetto ideale e garantire che la squadra arrivi al match contro il Parma con la massima condizione fisica e mentale. Dopo i recenti successi e le performance convincenti, l’allenatore punta a evitare cali di tensione e a consolidare il gioco pragmatico che ha caratterizzato le ultime uscite del Milan.

L’allenamento odierno sarà focalizzato su esercitazioni specifiche, probabilmente mirate a superare la linea difensiva del Parma e a rafforzare la fase di transizione offensiva. Il tecnico toscano è noto per la sua attenzione ai dettagli, e ci si aspetta che dedichi tempo a lavorare su calci piazzati e movimenti senza palla, elementi spesso decisivi nelle partite più bloccate.

Gli Occhi di Tare sul Lavoro in Campo

La preparazione della squadra è seguita da vicino anche dalla dirigenza. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo albanese, è un osservatore attento degli allenamenti e del lavoro quotidiano svolto a Milanello. La sua presenza costante sottolinea l’importanza di una sinergia totale tra campo e uffici, essenziale per il successo del progetto rossonero.

Il DS lavora in stretto contatto con Allegri per valutare lo stato di forma dei giocatori e per identificare eventuali necessità future del roster, in un’ottica che punta alla costruzione di un gruppo vincente sul lungo periodo.

Parma, una Trasferta Non Scontata

La sfida di sabato contro il Parma, nonostante le differenze di classifica, non deve essere sottovalutata. I ducali giocano spesso con grande determinazione in casa e l’ambiente sarà acceso. Per il Diavolo, portare a casa i tre punti è fondamentale non solo per la classifica, ma anche per confermare la solidità ritrovata sotto la gestione del sapiente Allegri. La seduta delle 15:00 è dunque il punto di svolta della settimana.