Allenamento Milan: ripresa la preparazione in vista del derby

Allenamento Milan: i rossoneri hanno ripreso la preparazione in vista del derby di domenica contro l’Inter. Il report completo

Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri i quali, dopo il match casalingo di Champions League, si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione del Derby, prossimo impegno di campionato previsto per domenica 7 novembre alle 20.45.

IL REPORT

Defaticante in palestra per gli undici partenti contro il Porto, in campo il resto della rosa che ha cominciato l’allenamento con una serie di esercitazioni atletiche, focalizzate sulla rapidità, eseguite utilizzando degli ostacoli bassi e dei coni. Poi spazio ad alcuni torelli a tema e infine a una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera giocata su metà campo.