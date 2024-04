Allenamento Milan, non solo Kjaer: altri due rientri e Pioli sorride in vista del prossimo impegno contro il Lecce

Arrivano buone notizie dall’allenamento del Milan svolto nella mattinata di oggi. Stefano Pioli può sorridere per il rientro di Simon Kjaer in gruppo. Ma il danese non è la sola buona notizia arrivata oggi da Milanello.

Come riferisce Sky Sport, si sono rivisti anche Ismael Bennacer e Luka Jovic, i quali hanno ormai smaltito i sintomi influenzali che avevano riscontrato negli scorsi giorni.