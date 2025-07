MN24 – Allenamento Milan, il resoconto completo del quarto giorno di tournee dei rossoneri

Allenamento Milan, quarto giorno di tournee per i rossoneri che sabato affronteranno il Liverpool in amichevole. I dettagli

I rossoneri continuano imperterriti il loro tour in Asia e Pacifico, un viaggio fondamentale per la preparazione alla nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. Ieri, mercoledì 23 luglio, il Milan ha affrontato il suo primo test amichevole contro l’Arsenal al National Stadium di Singapore. Nonostante la sconfitta per 1-0 a favore dei Gunners, la partita è stata considerata un buon inizio per valutare lo stato di forma della squadra.

Prima del fischio d’inizio, le leggende rossonere Pato e Serginho hanno deliziato i tifosi. Hanno incontrato un numeroso gruppo di membri dei Milan Club di Singapore e Indonesia, dimostrando il forte legame del club con la sua base di fan globale. Successivamente, hanno partecipato a una sessione di domande e risposte (Q&A) e incontrato altri appassionati sostenitori nella Fan Zone all’esterno dello stadio, un momento di vera connessione tra i campioni e i loro ammiratori.

Questa mattina, come riportato da Milannews24, la squadra rossonera ha lasciato Singapore per volare alla volta di Hong Kong. L’atterraggio è avvenuto alle 08:30 italiane, e all’arrivo in hotel, i giocatori sono stati accolti da una folla entusiasta di tifosi in attesa, un segnale dell’immensa popolarità del Diavolo anche in Asia. Dopo aver raggiunto le loro sistemazioni, i rossoneri hanno svolto una sessione di stretching, fondamentale per il recupero muscolare e la preparazione ai prossimi impegni. Nel corso del pomeriggio, due dei volti più noti della squadra, Pato e Rafael Leão, sono stati impegnati in contenuti esclusivi per media internazionali di lifestyle, a testimonianza della crescente attrattiva del brand Milan ben oltre il campo da gioco.

Il tour prosegue senza sosta, e l’attenzione si sposta ora sulla prossima sfida. Domani, venerdì 25 luglio, la squadra continuerà la sua preparazione intensiva in vista del match di sabato 26 luglio contro il Liverpool. La partita, in programma alle ore 13:30 italiane, fa parte dell’Hong Kong Football Festival, un evento di prestigio che attira l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. In un gesto di rispetto e in memoria di Diogo Jota, l’AC Milan scenderà in campo con il lutto al braccio, un segno di solidarietà che dimostra i valori sportivi e umani del club. Sempre domani, 25 luglio, alle ore 12:30 italiane, si terrà la conferenza stampa pre-partita presso l’HK Stadium. Saranno presenti il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il centrocampista Youssouf Fofana, che forniranno aggiornamenti sulla squadra e le loro aspettative per l’incontro. La conferenza stampa sarà seguita da un allenamento in campo, che permetterà ai tifosi di intravedere la strategia di Allegri e l’impegno dei giocatori in vista del secondo test amichevole del tour.

Questo intenso programma non solo prepara la squadra per la nuova stagione, ma rafforza anche la presenza globale del Milan, portando i colori rossoneri e i nuovi protagonisti come il DS Tare e l’allenatore Allegri a contatto con i tifosi di tutto il mondo. Il lavoro instancabile della squadra, sia sul campo che fuori, è un chiaro segnale delle ambizioni del club per la prossima annata calcistica.