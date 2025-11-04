Connect with us

MN24 – Allenamento Milan, il programma della giornata odierna: squadra in campo questo pomeriggio

MN24 – Allenamento Milan, il programma della giornata odierna: squadra in campo questo pomeriggio. Le ultimissime notizie

Archiviata l’importante e fondamentale vittoria per 1-0 sulla Roma, il Milan di Massimiliano Allegri non perde tempo e si concentra immediatamente sul prossimo impegno di campionato. Oggi, martedì 4 novembre 2025, la squadra si ritroverà al centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista della trasferta contro il Parma.

Come appreso da MilanNews24, l’allenamento è previsto per il pomeriggio. I giocatori, come da prassi stabilita dal tecnico e dalla dirigenza (con Tare nel ruolo di DS), raggiungeranno il centro sportivo di Carnago con un leggero anticipo per pranzare tutti insieme, rafforzando così l’unità e la coesione dello spogliatoio.

