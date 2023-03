Allenamento Milan, ultimi dettagli verso il Napoli: il report

Le ultime dall’allenamento odierno del Milan in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Il report

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo turno di Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati a Napoli – domenica 2 aprile alle ore 20.45.

REPORT

Squadra in palestra per iniziare con l’attivazione muscolare. A seguire, rossoneri in campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è avanzato con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso, mentre una fase tattica e la consueta partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione odierna.