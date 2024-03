Allenamento Milan: inizia la preparazione verso lo Slavia Praga, il report da Milanello

Dopo la vittoria contro l’Empoli comincia a Milanello la preparazione del Milan in vista dello Slavia Praga. Il report dell’allenamento

Squadra a Milanello per iniziare la preparazione del prossimo impegno di Europa League a Praga contro lo Slavia, giovedì alle ore 18.45, per il ritorno degli Ottavi.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante per i titolari di Milan-Empoli; in campo, dopo l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partitella di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera.

MARTEDÌ 12 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.