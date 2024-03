Allenamento Milan, i rossoneri preparano il ritorno di Europa League: ecco quando saranno a Milanello nel match di domani

Il Milan continua a preparare la sfida di Europa League, decisiva per strappare il pass dei quarti. I rossoneri, forti del doppio vantaggio, non dovranno comunque abbassare la retroguardia.

Come riportato dal report dell’allenamento odierno, il programma della giornata di domani, martedì 12 marzo, prevede un allenamento al mattino. Una seduta importante in cui Pioli dovrebbe già sciogliere parte dei dubbi di formazione in attesa della vigilia del match.