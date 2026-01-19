MN24 – Allenamento Milan, Allegri concede due giorni di riposo. Il programma completo verso la Roma

Allenamento Milan, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere due giorni di riposo: ripresa mercoledì in vista della Roma

Il Milan respira. Dopo aver superato l’ostacolo Lecce a San Siro grazie alla testata vincente di Niclas Füllkrug, i rossoneri possono finalmente staccare la spina. Si chiude così un tour de force che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri giocare ben cinque partite in soli sedici giorni (dal 2 al 18 gennaio), un ritmo frenetico che ha messo a dura prova la tenuta fisica del gruppo.

Allenamento Milan, il piano di Allegri: ricaricare le pile

Con la vittoria di ieri, il Milan ha sfruttato al massimo il periodo di impegni ravvicinati, ma ora torna la “settimana lunga”, un vantaggio competitivo enorme rispetto alle avversarie impegnate nelle coppe europee.

Riposo meritato:

Come appreso da Milannews24, Allegri ha concesso (lunedì e martedì) per permettere ai giocatori di recuperare energie nervose e fisiche. Rientro a Milanello: La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio . Sarà l’inizio della marcia d’avvicinamento alla supersfida dell’Olimpico contro la Roma di Gasperini, prevista per domenica alle 20.45.

La ripresa degli allenamenti è fissata per . Sarà l’inizio della marcia d’avvicinamento alla supersfida dell’Olimpico contro la Roma di Gasperini, prevista per domenica alle 20.45. Il trittico di fuoco: Il riposo è strategico, poiché il calendario mette ora il Diavolo di fronte a tre trasferte consecutive ad altissimo rischio: Roma, Bologna e Pisa. Uscire indenni da questo mini-ciclo fuori casa significherebbe lanciare un segnale definitivo per la corsa Scudetto.

Sfruttare la “Sfortuna”

Non giocare le coppe è una ferita aperta per la storia del Milan, ma in ottica campionato sta diventando l’arma segreta di Allegri. Mentre l’Inter e le altre inseguitrici dovranno gestire i viaggi e le fatiche internazionali, il Milan potrà preparare ogni gara con sessioni tattiche mirate e carichi di lavoro personalizzati.