Allenamento Milan, Allegri con gli uomini contati a Milanello: ecco gli uomini rimasti a disposizione del tecnico livornese

Formazioni ufficiali Galles Belgio: la scelta di Rudi Garcia su De Winter

Bilancio Milan, Furlani sorride! I dati non mentono, terzo utile consecutivo e ricavi da urlo. Cifre e dettagli

Infortunio Estupinan, contusione o distorsione alla caviglia? Cosa filtra in vista della Fiorentina. Ultime

Nazionali Milan, Maignan e Nkunku titolari in Islanda Francia. La decisione di Deschamps su Rabiot

Allenamento Milan, Massimiliano Allegri ha gli uomini contati a Milanello: solo 4 giocatori di movimento a disposizione

La pausa per le Nazionali ha ridotto drasticamente le possibilità di lavoro per Massimiliano Allegri a Milanello. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore può contare su un gruppo estremamente ridotto, rendendo di fatto impossibile lavorare sul consolidamento tattico della squadra.

Il quotidiano titola “In 15 fuori con le nazionali”, evidenziando l’emorragia di giocatori. Allegri ha a disposizione solo una manciata di calciatori di movimento:

  • Fofana
  • Tomori
  • Ricci
  • Odogu

A questi si aggiungono i due portieri di riserva, Terracciano e Torriani.

Al centro sportivo è presente anche Ardon Jashari, il cui lavoro è però focalizzato sul programma di recupero individuale in seguito all’infortunio al perone.

Questa situazione complica notevolmente la preparazione per la delicata sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli al rientro dalla sosta, costringendo Allegri a sperare soprattutto nell’integrità fisica dei suoi titolari (come Pulisic e Gimenez) di ritorno dai lunghi viaggi intercontinentali.

