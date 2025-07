MN24 – Allenamento Milan, la tournée internazionale è finita: fissata la data del nuovo inizio dei lavori a Milanello. Le ultimissime notizie

Si è conclusa la tournée internazionale del Milan, che domani farà rientro a Milano dopo gli impegni che lo hanno visto protagonista lontano dall’Italia. Un’esperienza utile per la squadra di Max Allegri, che ha avuto modo di testare sul campo schemi, tattiche e soprattutto di valutare lo stato di forma dei giocatori, inclusi i nuovi arrivati e i giovani promossi.

Dopo il lungo viaggio e le fatiche dei match disputati, la squadra usufruirà di un breve periodo di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 5 agosto nel pomeriggio, una data cruciale che segnerà l’inizio della seconda fase di preparazione in vista dell’avvio ufficiale della stagione. Sarà un momento fondamentale per affinare la condizione atletica e per lavorare in modo più specifico sui dettagli tattici.

Durante la tournée, il Milan ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto in fase offensiva, come testimoniato dalle numerose reti segnate. Giocatori come Noah Okafor e il giovane Christian Comotto hanno dato prova di grande brillantezza, mettendo in difficoltà gli avversari e convincendo il tecnico della loro validità. Anche i veterani hanno dimostrato un buon rodaggio, con Rafael Leao che è entrato subito nel vivo dell’azione, segnando e creando opportunità.

Ora, con il rientro a casa, il focus si sposterà totalmente sulla preparazione in Italia. I giorni che precedono il 5 agosto saranno un’occasione per i giocatori per ricaricare le energie e per lo staff per analizzare attentamente quanto emerso in tournée. La ripresa degli allenamenti segnerà l’inizio del countdown ufficiale verso la prima partita di campionato, con l’obiettivo di arrivare al meglio della forma e della preparazione. La stagione è alle porte e il Milan sembra pronto a darsi battaglia.