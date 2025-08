Allenamento Milan, oggi seduta pomeridiana per la squadra: ci saranno anche due volti nuovi di questa stagione. Le ultimissime sui rossoneri

Oggi è il giorno del ritorno in campo per il Milan, che dopo i giorni di riposo concessi da mister Massimiliano Allegri al termine della tournée estiva, si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti. La squadra si prepara a una nuova fase della preparazione, cruciale in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Un rientro anticipato è stato quello di Luka Modric e Santiago Gimenez. Hanno così anticipato il resto del gruppo, dimostrando grande professionalità e voglia di integrarsi il prima possibile nei meccanismi della squadra. La loro presenza anticipata è un segnale positivo e un chiaro indicatore dell’entusiasmo con cui i due campioni hanno abbracciato la loro nuova avventura in rossonero.

Il grosso della squadra, invece, è atteso nel pomeriggio. L’appuntamento per i giocatori è fissato per le ore 17.00 nello spogliatoio, dove avverrà il ritrovo e la preparazione alla sessione. Successivamente, alle ore 18.00, tutti scenderanno in campo per la prima vera sessione di allenamento di questa fase post-tournée. L’obiettivo è ritrovare la condizione fisica ottimale e affinare le intese tattiche in vista dei prossimi impegni. La ripresa degli allenamenti segna l’inizio della fase più intensa della preparazione, dove Allegri e il suo staff lavoreranno per mettere a punto ogni dettaglio in vista dell’inizio del campionato del Milan.