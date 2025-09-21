Allenamento Lecce, prosegue la preparazione in vista del Milan. Domani la rifinitura: i dettagli

Allenamento Lecce: gli uomini di Di Francesco continuano la preparazione in vista dell’impegno in Coppa Italia contro il Milan

La prossima sfida per il Milan si avvicina a grandi passi. Martedì sera, a partire dalle ore 21, il Diavolo scenderà in campo a San Siro per affrontare il Lecce nel turno dei sedicesimi di Coppa Italia. Una gara cruciale a eliminazione diretta, dove non sono ammessi errori, pena l’uscita prematura dalla competizione. Per il Milan guidato da Massimiliano Allegri, l’obiettivo è chiaro: superare l’ostacolo salentino e proseguire il cammino verso la conquista di un trofeo.

L’incontro con il Lecce rappresenta per i rossoneri una sorta di “rivincita” dopo l’impegno di campionato della seconda giornata, che li ha visti affrontare la stessa squadra pugliese e batterla per 0-2. La sfida di coppa, tuttavia, avrà un sapore completamente diverso, con il Lecce che cercherà il primo successo stagionale in una competizione ufficiale. I salentini, infatti, sono ancora a secco di vittorie nel campionato e vedono nella Coppa Italia un’opportunità per sbloccarsi e ritrovare morale.

La preparazione della squadra pugliese, come riportato direttamente dal sito ufficiale del club giallorosso, è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Nonostante l’importanza della partita, il tecnico Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze. In particolare, mancheranno Jean e Pérez, quest’ultimo impegnato con la Nazionale cilena per i Mondiali Under 20. Inoltre, Marchwiński ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato, il che lo rende in forte dubbio per la trasferta. Per la giornata di domani, è prevista la seduta di rifinitura a porte chiuse allo stadio Via del Mare, prima della partenza alla volta di Milano.

Il Milan, da parte sua, dovrà affrontare l’impegno con la massima concentrazione per evitare brutte sorprese. Le partite a eliminazione diretta, si sa, possono nascondere insidie e l’approccio alla gara sarà fondamentale. L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, sta lavorando sodo per preparare la squadra al meglio, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza. Il direttore sportivo Igli Tare è a sua volta impegnato a monitorare la situazione, sostenendo lo staff tecnico in vista di questo e dei prossimi impegni.

L’incontro di Coppa Italia tra Milan e Lecce sarà quindi una prova di forza e maturità per entrambe le squadre. I rossoneri cercheranno di far valere il fattore campo e il loro blasone, mentre i salentini proveranno a ribaltare i pronostici e a conquistare un’impresa che darebbe loro grande slancio per il resto della stagione. Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati su San Siro, pronti a godersi una partita che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni.