Allenamento Lecce: salentini subito in campo in vista della sfida in Coppa Italia contro il Milan. Il report completo

Allenamento Lecce: la squadra di Di Francesco, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari, subito in campo in vista del Milan in Coppa Italia

Il Lecce non ha tempo per piangere sulla sconfitta casalinga contro il Cagliari. Dopo il passo falso in campionato, la squadra salentina si è subito rituffata nel lavoro, concentrandosi sulla cruciale sfida di Coppa Italia che la vedrà protagonista a San Siro contro il Milan. Un impegno di altissimo profilo, che il tecnico Di Francesco e i suoi ragazzi vogliono onorare al meglio per rilanciare le proprie ambizioni e regalare una gioia ai propri tifosi.

L’intensità dell’allenamento di questa mattina al Centro Sportivo di Martignano testimonia la grande voglia di riscatto del gruppo. Come riportato dal club salentino in una nota ufficiale, l’intera rosa si è ritrovata in campo per preparare meticolosamente il match contro il Milan. Nonostante la stanchezza post-partita, la concentrazione è massima, con la consapevolezza che affrontare una squadra del calibro dei rossoneri richiede il massimo impegno e una tattica impeccabile.

Le scelte e le assenze per la sfida contro il Milan

L’allenatore Di Francesco deve fare i conti con alcune assenze importanti in vista della gara. La più significativa è sicuramente quella di Banda, che sarà costretto a saltare l’incontro per squalifica. Una perdita non indifferente per l’attacco giallorosso, che dovrà trovare nuove soluzioni per mettere in difficoltà la difesa rossonera.

Ci sono però anche buone notizie. Il centrocampista Pierret si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a completa disposizione per la trasferta milanese. Una pedina fondamentale nello scacchiere di Di Francesco, che potrà contare sulla sua dinamicità e sulla sua visione di gioco. Ha proseguito invece il suo programma di lavoro personalizzato il giovane Marchwiński, mentre si registra l’assenza di Jean. Lo staff tecnico lavorerà per recuperare tutti gli effettivi in vista di un calendario fitto di impegni.

Il Lecce è pronto a dare il massimo per superare questo ostacolo e a dimostrare il proprio valore. Il ds del Milan, Tare, e l’allenatore Allegri osservano con attenzione, consapevoli che il Lecce, nonostante la sconfitta subita, è una squadra tosta e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque. La sfida di martedì sera a San Siro si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena, una vera e propria prova del nove per i salentini.