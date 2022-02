Allenamento Lazio: Milinkovic e Patric a riposo. Le ultime verso il Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: seduta pomeridiana per i biancocelesti che si preparano alla sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan

La Lazio è scesa in campo a Formello per una seduta d’allenamento pomeridiana in vista della sfida di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia.

Milinkovic-Savic e Patric non si sono allenati con gli altri compagni ma sono rimasti in palestra, per loro si dovrebbe trattare di semplice gestione delle forze. Non si è visto in campo neanche Acerbi, che spera di recuperare per il match contro il Porto.

La squadra ha svolto un iniziale torello di riscaldamento, poi il gruppo è stato diviso in due tra chi ha giocato contro la Fiorentina e chi no. I primi hanno svolto scarico e poi sono tornati in area tecnica mentre gli altri hanno svolto un lavoro di potenziamento fisico e muscolare. Al termine partitella dove si è visto un Luka Romero in grande spolvero.