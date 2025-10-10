Allegri Milan, queste statistiche sono da migliorare! I dettagli

Allegri Milan, il tecnico ha un grande problema da risolvere: serve correggere un aspetto fondamentale. Le ultimissime notizie

Il Milan sta vivendo un rapporto sempre più complicato e doloroso con i calci di rigore. Quella che dovrebbe essere un’opportunità quasi certa di segnare si è trasformata in una vera e propria maledizione per la formazione rossonera di Massimiliano Allegri, con numeri che sollevano un’enorme preoccupazione. L’ultimo, emblematico, episodio è stato l’errore di Christian Pulisic contro la Juventus, che ha fatto suonare un nuovo, forte allarme in casa Milan.

Come titola questa mattina il Corriere dello Sport, “Rigori, troppe beffe per il Diavolo”, evidenziando come la squadra non riesca più a trovare il giusto equilibrio quando si presenta dagli undici metri. I dati recenti sono a dir poco allarmanti e mettono in luce una lacuna tecnica e mentale da correggere con urgenza.

Statistiche da Incubo

La situazione è precipitata negli ultimi mesi, raggiungendo un picco di negatività senza precedenti. Il Milan ha infatti sbagliato 5 degli ultimi 7 tiri dal dischetto calciati in Serie A. Allargando l’analisi al 2024, il bilancio è ancora più critico: la squadra ha fallito addirittura 7 dei 13 rigori battuti.

Questo 54% di errori non è soltanto un dato negativo: secondo le statistiche, rappresenta il record assoluto nei top 5 campionati europei in questo periodo. Una percentuale così alta di insuccesso dagli undici metri è inaccettabile per un club con ambizioni di alta classifica.

Le Partite Si Decidono Qui

L’errore di Pulisic, che ha sparato il pallone sopra la traversa, ha confermato un trend disastroso che ha già costato punti preziosi in diverse occasioni. Spesso, infatti, le partite si decidono proprio da situazioni fisse come i rigori. Per Allegri e per il direttore sportivo Tare, risolvere questo “tabù” è diventato un imperativo tecnico. Sarà fondamentale individuare un rigorista affidabile e lavorare intensamente sulla concentrazione e sulla tecnica di esecuzione per scongiurare altre beffe in futuro.