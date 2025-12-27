Allegri, clamoroso paradosso: rossoneri secondi senza stelle? La statistica non mente

Allegri, spunta il clamoroso paradosso: rossoneri secondi in classifica con una partita da recuperare praticamente senza Leao e Pulisic

Il Milan di Massimiliano Allegri si trova al secondo posto in classifica con 32 punti e una partita da recuperare, ma il dato che impressiona riguarda la sfortuna dei suoi leader. Nonostante il piazzamento a ridosso dell’Inter capolista, la coppia d’attacco composta da Rafael Leão e Christian Pulisic è stata schierata insieme per soli 95 minuti in tutta la stagione: 17 minuti contro il Bari in estate e 78 nel derby di novembre.

Allegi e l’emergenza Verona: Leao ancora out

Questa statistica incredibile non verrà aggiornata domani contro l’Hellas Verona. Allegri ha infatti confermato che Leão non sarà convocato a causa di un fastidio muscolare che gli impedisce di scattare alla sua velocità abituale. Senza il portoghese, il tecnico livornese si affiderà ancora una volta a Nkunku e Pulisic, in attesa di poter inserire Niclas Füllkrug a pieno regime nel 2026.