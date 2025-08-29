Allegri a Sky: «Le partite bisogna vincerle sul campo, non abbiamo parlato di calciomercato. Sullo scambio Dovbyk-Gimenez...»

Allegri a Sky: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan a pochi minuti termine del match contro il Lecce. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan, Allegri, allenatore del club rossonero, ha dichiarato:

LA VITTORIA – «Per noi era importante vincere. Abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico, potevamo anche comportarci meglio sulla fase difensiva. Abbiamo mosso la classifica e cancellato la sconfitta contro la Cremonese».

LA PRESTAZIONE DEL MILAN – «Io credo che le partite bisogna vincerle sul campo. La squadra ha giocato con grande umiltà e rispetto: dobbiamo andare avanti in questo modo».

NKUNKU – «Non so come utilizzarlo. Sicuramente è un giocatore di grande qualità: si aggiungerà ad un reparto molto forte».

CAMBIO SISTEMA DI GIOCO – «Ho preferito di metterne uno in più a metà campo. Momentaneamente abbiamo più equilibrio e occupiamo meglio in campo. Vogliamo non prendere gol per tante partite».

SCAMBIO DOVBYK GIMENEZ – «Non ho parlato di questa cosa. Avevamo una partita molto importante, parlare di calciomercato porta via energie. Per il bene di tutti era giusto pensare alla partita».