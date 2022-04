Allegri: «Scudetto? Se avessimo battuto l’Inter… Su Dybala dico questo». Le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter.

PENSAVA DI RIAPRIRE LO SCUDETTO VINCENDO CON L’INTER – «Assolutamente sì. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma battendo l’Inter avevi una piccola speranzella, ma dovevi vincerle tutte ed è praticamente impossibile. Ora bisogna svoltare e concentrarsi su quello che è ora l’obiettivo, ossia entrare tra le prime 4 e fare più punti possibile. Pensiamo ad una cosa alla volta: domani abbiamo una partita difficile, complicata, altrimenti nel giro di una settimana passiamo dall’essere a +8, rischiare di lottare per lo Scudetto, a trovarsi la Roma a 2 punti. Su questo dobbiamo essere lucidi, per questo domani è una partita tosta che va giocata in un certo modo».

DYBALA – «In questo mese e mezzo che manca alla fine della stagione abbiamo più tempo per lavorare, soprattutto durante la settimana. Tutti i giocatori a disposizione della rosa devono essere in condizione di dare il loro contributo per far sì che la Juve a fine anno sia tra le prime 4 e magari giochi la finale di Coppa Italia, indipendentemente da chi rimane e da chi va via. Abbiamo 5 giocatori a scadenza di contratto, siamo tutti in ballo. Non dobbiamo pensare né al mercato e né alle altre cose. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare e portare a casa i risultati. I complimenti non servono a niente: questa roba dei complimenti mi dà un po’ fastidio, perché altrimenti diventiamo la squadra che si accontenta dei complimenti e trova gli alibi. Qui alibi non ce ne devono essere, solo vittorie».