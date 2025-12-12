Allegri e il retroscena estivo che non lascia dubbi: lo voleva in estate e lo ha richiesto per gennaio. Lo scenario

Allegri in estate voleva un difensore esperto individuato in Akanji che ha poi preferito l’Inter per la Champions: richiesta rinnovata per gennaio

L’ultima sessione di mercato estivo del Milan fu movimentata, e tra i nomi sfumati all’ultimo minuto ce n’era uno che testimonia la volontà di Massimiliano Allegri di avere un difensore centrale di altissimo livello.

Come rivelato da Peppe Di Stefano, il Milan era deciso a puntare su Manuel Akanji. L’affare, tuttavia, sfumò perché il difensore svizzero «preferì andare all’Inter per la Champions».

Questo episodio, secondo il giornalista, è la prova che «Allegri voleva un giocatore di spessore lì dietro». La richiesta di un difensore centrale di grande qualità, che potesse alternarsi con i titolari (Tomori, Gabbia, Pavlovic), era quindi già presente mesi fa.

Di Stefano si chiede ora se questa esigenza sia ancora valida e se «chissà che non possa arrivare ancora oggi questa richiesta alla società». Dato il forte interesse per profili come Disasi e la cautela su Thiago Silva, è probabile che Allegri insista per un rinforzo che garantisca esperienza e affidabilità al reparto difensivo a gennaio.