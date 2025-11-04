Allegri, c'è il retroscena su quell'elemento della rosa del Milan: il tecnico è assolutamente convinto che... Ultimissime

Allegri, spunta il retroscena su Pavlovic: il tecnico livornese è convinto che il serbo possa crescere tantissimo nei prossimi 2-3 anni

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha focalizzato la sua analisi sul difensore serbo Strahinja Pavlovic. Il giornalista parte dalla visione a lungo termine di Massimiliano Allegri: «Dice Massimiliano Allegri che Pavlovic bisogna immaginarselo fra due o tre anni». Questo è l’arco di tempo lungo il quale il serbo completerà la sua maturazione, diventando «affidabile in tutte le sfaccettature che compongono un difensore».

Allegri e la convinzione su Pavlovic

Intanto, però, Allegri «se lo gode pure ora». Il suo numero 31 ha piazzato un «timbro pesante nel campionato del Milan», portando via tre punti a una diretta concorrente per la Champions (la Roma) e rilanciando una squadra che veniva da troppi pareggi.

Pasotto sottolinea come sia una «bella notizia» che a decidere sia stato un difensore centrale. In termini personali per il serbo è ovvio, visto che è già al secondo gol in campionato. Un dato che fa ancora più effetto, osserva il giornalista, vedendo «lo zero nella casella di Gimenez».

Ma il dato è rilevante soprattutto in termini complessivi: «è vero, questo rimane un Milan spesso troppo rintanato nella propria metà campo, ma quando si affaccia alla porta avversaria è capace di mettere la palla buona sui piedi di chiunque». Pavlovic, a 24 anni, è già un elemento imprescindibile per il presente e il futuro del Milan.