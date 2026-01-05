Allegri e il retroscena dopo Riyadh: spunta il patto di Milanello e la richiesta del tecnico a Leao e compagni

Allegri, importantissimo retroscena legata al post eliminazione in Supercoppa Italiana: spunta il patto di Milanello

Il secondo posto del Milan in questo inizio di 2026 non è figlio del caso, ma di un confronto serrato avvenuto tra le mura di Milanello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la data chiave è quella di lunedì 22 dicembre, il giorno del ritorno al lavoro dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana subita a Riad contro il Napoli.

Allegri, il retroscena: gli occhi di Max

Massimiliano Allegri, ferito dall’atteggiamento difensivo visto nelle sfide contro Torino, Sassuolo e Napoli, ha preteso dai suoi giocatori un ritorno immediato alle basi del suo calcio: fase di non possesso e cura ossessiva dei particolari. Il tecnico livornese ha guardato negli occhi il gruppo, chiedendo quella concentrazione che era venuta meno e che stava rischiando di compromettere il cammino in campionato.

I frutti del confronto: zero gol subiti

La reazione è stata istantanea e i numeri danno ragione al “patto” stretto nello spogliatoio:

Clean Sheet ritrovati: Nelle due sfide successive contro Hellas Verona (3-0) e Cagliari (0-1) , il Milan ha ottenuto sei punti preziosi mantenendo la porta inviolata.

Nelle due sfide successive contro e , il Milan ha ottenuto sei punti preziosi mantenendo la porta inviolata. Muro Maignan: Mike Maignan è salito a quota 8 clean sheet stagionali, confermandosi uno dei migliori portieri del torneo per solidità.

Gennaio, il mese della verità

Il Milan è ora atteso da un tour de force che definirà le reali ambizioni Scudetto. Il calendario di gennaio non ammette distrazioni: dopo l’impegno casalingo contro il Genoa (8 gennaio), i rossoneri affronteranno trasferte insidiose a Firenze (11 gennaio), Como (15 gennaio) e il big match all’Olimpico contro la Roma (25 gennaio). Se la difesa continuerà a rispondere così, il sogno della seconda stella nel 2026 potrebbe diventare realtà.