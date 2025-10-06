Allegri blinda il Milan: il tecnico ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, i dati non mentono. Rossoneri da record

Allegri, tecnico del Milan, è riuscito a raggiungere il primo obiettivo stagionale: blindare la difesa dei rossoneri. Record pesante

Il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium non è stato solo un risultato di campo, ma ha portato con sé una serie di statistiche Opta che riscrivono la storia recente e remota della Serie A. Lo 0-0 è la perfetta sintesi della ritrovata solidità difensiva delle due squadre, con il Milan di Massimiliano Allegri che si conferma un muro invalicabile in questo inizio di stagione.

I dati diffusi da Opta evidenziano come la priorità del tecnico livornese, supportato dal DS Igli Tare, sia stata pienamente raggiunta: “Il Milan ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2006/07 (quattro anche in quell’occasione)”. Eguagliare il dato della stagione 2006/07 è un segnale fortissimo sulla disciplina tattica e sulla tenuta mentale imposta da Allegri, con Mike Maignan e Fikayo Tomori quali pilastri insostituibili.

Il Derby Delle Difese: La Tendenza Storica Del Pareggio

Se il Milan celebra la propria solidità, anche la Juventus ha messo a segno un record difensivo di spessore, evidenziando una storica difficoltà dei rossoneri a violare la porta bianconera: “La Juventus è diventata la seconda squadra nella storia della Serie A a tenere la porta inviolata in cinque incontri di fila contro il Milan, dopo la Triestina (sei tra il 1935 e il 1938)”.

Questi numeri confermano la natura iper-tattica e bloccata di questa classica del calcio italiano. Le sfide recenti tra le due contendenti sono caratterizzate da una bassa prolificità, quasi chirurgica: “Le ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A hanno visto appena sei gol, una media di 0.75 a incontro”. La tendenza al pareggio è altrettanto lampante e rivela la grande attenzione tattica e il timore di scoprirsi: “Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tante volte quante le 36 precedenti”.

Solidità Contro Concretezza: La Sfida Di Allegri E Tare

Il dato dei clean sheet è una notizia eccellente per il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri, che vedono nella solidità difensiva la base per la corsa allo Scudetto. Tuttavia, l’analisi di Opta sottolinea anche il limite del Milan: l’incapacità di trasformare la propria superiorità difensiva e la qualità a centrocampo (con Luka Modrić e Adrien Rabiot) in gol.

La crisi rigori che ha visto protagonista Christian Pulisic e la mancanza di concretezza di Rafael Leão in zona gol, sono le priorità che Allegri dovrà affrontare nella sosta. Il Milan ha dimostrato di non subire, ma deve ritrovare quella “cattiveria” in attacco che, come dimostrato dalle statistiche, è mancata troppe volte negli scontri diretti.