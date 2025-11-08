News
Allegri a caccia di Ancelotti: nel mirino del livornese e del suo Milan un importantissimo record. Ecco quale
Allegri, l’attuale tecnico del Milan rincorre Ancelotti per eguagliare un importantissimo record difensivo: il dato non mente
La solidità difensiva del Milan in questo campionato è un dato che entra nella storia recente del club. I rossoneri hanno subito finora sette gol in dieci partite stagionali.
Secondo quanto riportato da Opta, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la formazione rossonera ha incassato meno reti dopo le prime dieci giornate soltanto una volta: nella stagione 2003/04, quando i gol subiti furono quattro.
Il dato attuale è eguagliato solo dalle stagioni 2004/05 e 2008/09, anch’esse chiuse con sette reti incassate dopo 10 partite. Questo trend conferma il grande lavoro fatto in fase difensiva dal tecnico Massimiliano Allegri, portando il Milan ai vertici della Serie A per solidità.