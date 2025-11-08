Connect with us

News

Allegri a caccia di Ancelotti: nel mirino del livornese e del suo Milan un importantissimo record. Ecco quale

News

Fonseca, c'è il pesante retroscena sulla sua esperienza al Milan. E spunta il contrasto con la gestione Allegri

News

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Calciomercato News

Frattesi lascia l'Inter a gennaio? I nerazzurri fissano il prezzo, il Milan osserva interessato la situazione del centrocampista

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per la difesa! Tare sfida l'Inter, gli aggiornamenti sullo spagnolo

News

Allegri a caccia di Ancelotti: nel mirino del livornese e del suo Milan un importantissimo record. Ecco quale

Milan news 24

Published

58 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri, l’attuale tecnico del Milan rincorre Ancelotti per eguagliare un importantissimo record difensivo: il dato non mente

La solidità difensiva del Milan in questo campionato è un dato che entra nella storia recente del club. I rossoneri hanno subito finora sette gol in dieci partite stagionali.

Secondo quanto riportato da Opta, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la formazione rossonera ha incassato meno reti dopo le prime dieci giornate soltanto una volta: nella stagione 2003/04, quando i gol subiti furono quattro.

Il dato attuale è eguagliato solo dalle stagioni 2004/05 e 2008/09, anch’esse chiuse con sette reti incassate dopo 10 partite. Questo trend conferma il grande lavoro fatto in fase difensiva dal tecnico Massimiliano Allegri, portando il Milan ai vertici della Serie A per solidità.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.