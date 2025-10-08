Allegri supera sé stesso, 13 punti nelle prime 6 con il Milan: il confronto

Allegri show, che inizio con il suo Milan! Nella parentesi dal 2010 al 2014 non aveva mai ottenuto tanti punti

Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, ha messo a segno un nuovo primato personale al timone del Milan: l’attuale partenza in campionato, con 13 punti conquistati nelle prime sei giornate di Serie A, è la migliore in assoluto da quando siede sulla panchina del Diavolo.

Superata la Miglior Partenza del Passato

Questo avvio di stagione, infatti, segna un netto miglioramento rispetto alla sua prima, vincente parentesi milanista, durata dal 2010 al 2014. In quel periodo, Allegri non era mai riuscito a superare quota 11 punti dopo i primi sei turni di campionato. Una statistica che evidenzia come, pur essendo un tecnico votato alla concretezza e spesso associato a partenze “diesel” per le sue squadre, l’attuale Milan abbia trovato subito la marcia giusta.

Questa rapidità nel raggiungere risultati concreti è un dato significativo che sottolinea l’immediata assimilazione dei dettami tattici da parte della squadra. L’allenatore ha plasmato una formazione solida e capace di capitalizzare al meglio le occasioni, piazzandosi subito nelle posizioni di vertice della classifica. Il bottino di 13 punti rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per gli obiettivi stagionali.

Il Confronto con l’Era Pioli

Nonostante l’eccellente performance del tecnico, il record assoluto di punti nelle prime sei gare in casa Milan rimane saldamente nelle mani di Stefano Pioli, l’allenatore parmigiano che ha guidato i rossoneri alla conquista del 19° Scudetto.

Il Mister emiliano, infatti, ha abituato i tifosi a partenze brucianti negli anni recenti:

Nella stagione 2020/21 , il Milan mise a segno uno straordinario inizio con 16 punti totali.

, il Milan mise a segno uno straordinario inizio con totali. L’anno dello Scudetto, il 2021/22 , i rossoneri partirono con 14 punti in sei partite, un ritmo da vetta.

, i rossoneri partirono con in sei partite, un ritmo da vetta. Infine, nella stagione 2022/23, la squadra si mantenne su standard elevati con 15 punti nelle prime sei giornate.

Implicazioni per la Stagione

Il dato evidenzia un momento storico per la panchina del Diavolo, che per tre stagioni consecutive ha visto il proprio allenatore superare la soglia dei 13 punti in avvio. Per Allegri, battere il proprio record personale è una chiara dimostrazione di un ritrovato feeling con l’ambiente milanese e con la rosa a disposizione. Sebbene i 13 punti lo pongano appena al di sotto degli exploit più recenti di Pioli, questo rappresenta il miglior trampolino di lancio che il tecnico livornese abbia mai avuto per il suo cammino con i rossoneri. Un segnale incoraggiante per la lotta al vertice e per il proseguo del campionato.