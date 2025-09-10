Allegri aspetta, Pulisic e Gimenez tornano domani: le ultime verso Milan Bologna

Allegri aspetta di recuperare gli ultimi Nazionali in vista della ripresa del campionato. Le ultime verso Milan Bologna

Mentre si avvicina la sfida di campionato tra Milan e Bologna, in programma per domenica, l’attenzione si concentra sulle condizioni di due elementi chiave che solo da domani torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano alla guida della formazione rossonera. Stiamo parlando di Santiago Gimenez, il prolifico attaccante messicano, e Christian Pulisic, l’estroso esterno americano, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali.

I due giocatori, infatti, sono stati impegnati fino a ieri notte con le loro selezioni, affrontando lunghe trasferte e match dispendiosi a livello fisico e mentale. Gimenez era in campo con il Messico mentre Pulisic ha giocato con gli Stati Uniti. La loro assenza dagli allenamenti di questi giorni ha costretto Allegri a rivedere i piani e a lavorare con il gruppo quasi al completo, ma non del tutto.

Le loro condizioni fisiche saranno attentamente valutate dallo staff medico del Milan non appena si riuniranno alla squadra. Sarà cruciale monitorare il loro stato di forma per capire se potranno essere schierati dal primo minuto contro i felsinei, una squadra storicamente ostica e ben organizzata. La presenza di Gimenez, in particolare, sarebbe fondamentale per l’attacco del Diavolo, che ha mostrato una certa dipendenza dalle sue realizzazioni in questo avvio di stagione. Lo stesso vale per Pulisic, la cui capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è un’arma in più per l’offensiva dei rossoneri.

La decisione finale spetterà ad Allegri, noto per la sua pragmatica gestione dei giocatori e la sua tendenza a non rischiare elementi non al top. La sua scelta, tra un eventuale impiego dal primo minuto o un subentro a gara in corso, dipenderà dalle risposte che i due campioni daranno nelle prossime ore.

In ogni caso, i tifosi del Milan sperano di vederli in campo, consci del loro apporto decisivo per le sorti della squadra. La partita contro il Bologna, valida per la terza giornata di Serie A, rappresenta un test importante per le ambizioni del club, che punta a consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica fin da subito. La gestione dei rientri dei nazionali, quindi, diventa una variabile cruciale per la partita di domenica, e tutti aspettano con ansia le decisioni del tecnico Massimiliano Allegri.