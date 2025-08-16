Allegri a Sport Mediaset: «Coppa Italia obiettivo importante, domani primo passo per arrivare alla finale di maggio. Su Tare e il mercato...»

Allegri, tecnico del Milan, ha presentato la sfida di domani contro il Bari valida per i trentaduesimi di finale. Le sue dichiarazioni

Finalmente ci siamo: l’attesa è finita. Il Milan si prepara a scendere in campo per la sua prima partita ufficiale della stagione 2025/2026. Un’annata che si preannuncia ricca di aspettative, con un volto nuovo in panchina e una figura chiave nella dirigenza. Domani sera, domenica 17 agosto, i rossoneri affronteranno il Bari nel palcoscenico di San Siro, in quella che sarà una sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.15, e la buona notizia per tutti i tifosi è che la partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5.

Questa stagione segna un nuovo capitolo per il Milan, che ha affidato la guida tecnica a Massimiliano Allegri, un ritorno gradito da molti e un segnale chiaro di voler puntare sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente milanista. Accanto a lui, un’altra figura di spicco ha fatto il suo ingresso nel club: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero. La sinergia tra Allegri e Tare sarà fondamentale per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare su tutti i fronti, dalla Serie A alle competizioni europee.

Nonostante l’importanza dell’esordio, Massimiliano Allegri ha optato per non tenere la consueta conferenza stampa pre-partita. Tuttavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai microfoni di SportMediaset, la stessa emittente che, oltre a Canale 5, trasmetterà la gara in streaming sul proprio sito e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le parole del tecnico livornese, seppur non ancora diffuse integralmente, avranno sicuramente toccato i temi della preparazione, delle aspettative per la stagione e dell’importanza di iniziare col piede giusto in una competizione come la Coppa Italia, spesso sottovalutata ma che può rappresentare un primo trofeo stagionale e un trampolino di lancio per il morale della squadra.

L’avversario, il Bari, sebbene militi in una categoria inferiore, è una squadra da non sottovalutare. Le partite di Coppa Italia, specialmente all’inizio della stagione, riservano sempre delle sorprese e richiedono massima concentrazione. Il Milan dovrà approcciare la gara con la giusta mentalità, evitando cali di tensione e sfruttando la spinta del pubblico di San Siro. Questo match rappresenta non solo il primo impegno ufficiale, ma anche un test importante per vedere all’opera i nuovi acquisti e per valutare lo stato di forma della rosa dopo la preparazione estiva.

I tifosi rossoneri sono pronti a riabbracciare la squadra e a sostenere Massimiliano Allegri e Igli Tare in questa nuova avventura. L’obiettivo è chiaro: iniziare con una vittoria per proseguire il cammino in Coppa Italia e gettare le basi per una stagione da protagonisti. L’appuntamento è quindi per domani sera, a San Siro, per un inizio di stagione che si preannuncia elettrizzante per i colori rossoneri.

STATO D’ANIMO – «C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica».

BARI – «Dovremmo avere grande rispetto del Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali».

COPPA ITALIA – «È uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio».

MERCATO – «Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito».