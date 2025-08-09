Allegri a Milan Tv: «Felice per Jashari e Santiago Gimenez, ecco cosa voglio vedere contro il Chelsea»

Allegri, tecnico del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero dopo il pareggio odierno contro il Leeds: le dichiarazioni

Un pareggio incoraggiante per il Milan nell’amichevole odierna contro il Leeds, terminata 1-1 grazie a un gol nel primo tempo del giovane attaccante Santiago Gimenez. Una partita che ha offerto ottime indicazioni a mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, che ha schierato una formazione composta in gran parte da talenti della Primavera e del Milan Futuro. Il test si è rivelato particolarmente utile in vista dei prossimi impegni cruciali per la squadra, a partire dall’ultima amichevole di domani contro il Chelsea e, soprattutto, dall’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Bari.

La partita: un buon banco di prova per i giovani rossoneri

L’incontro con il Leeds, squadra di caratura internazionale, ha rappresentato un banco di prova significativo per i ragazzi di Allegri. Nonostante la giovane età e la poca esperienza di molti in campo, il Milan ha retto bene, mostrando organizzazione e spirito di squadra. Il gol di Santiago Gimenez nel primo tempo ha dimostrato le qualità offensive del giovane attaccante, seguito con attenzione dal nuovo direttore sportivo Tare, che sta lavorando per costruire un Milan competitivo per la prossima stagione. La capacità di tenere il campo contro una formazione blasonata come il Leeds è un segnale positivo per il futuro del club, che punta a valorizzare i propri vivai.

Le parole di mister Allegri a Milan TV

Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Milan TV, sottolineando l’importanza di questi test per la crescita del gruppo. Le sue parole riflettono l’ottimismo e la fiducia nel lavoro svolto e nell’impegno dei ragazzi.

Sulla gara:

“Sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi, domani ne abbiamo un’altra contro il Chelsea e sarà interessante e utile per continuare ad alzare il nostro livello.”

Sui giovani:

“Hanno fatto bene, è stato un buon allenamento, hanno tenuto bene il campo contro una squadra internazionale, sono contento per loro però ciò che hanno fatto vedere oggi.”

Su Jashari e Gimenez:

“Bene Ardon, era la sua prima partita con noi ma credo in generale della sua stagione. Sono felice anche per Santi, che ha segnato.”

Prossimi impegni: Chelsea e l’esordio in Coppa Italia

Dopo il pareggio con il Leeds, l’attenzione del Milan si sposta ora sul prossimo impegno, l’ultima amichevole estiva in programma domani pomeriggio contro il Chelsea. Un’altra sfida di alto livello che servirà a testare ulteriormente la condizione fisica e tattica della squadra, in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Il primo appuntamento ufficiale per i rossoneri sarà domenica 17 agosto a San Siro, quando affronteranno il Bari nel primo turno di Coppa Italia. Un match che segnerà il vero debutto del Milan di Allegri e Tare, con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto in una competizione che il club considera di grande importanza. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi e nella dirigenza, desiderosi di vedere un Milan protagonista in tutte le competizioni.