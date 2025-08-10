Allegri a Milan Tv: «Niente panico, adesso conta solo questa cosa in vista delle partite ufficiali»

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato anche ai canali ufficiali rossoneri la sconfitta dei rossoneri contro il Chelsea

Nonostante la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha espresso un cauto ottimismo e soddisfazione per il lavoro svolto durante il primo mese di preparazione estiva. Le sue dichiarazioni, rilasciate in esclusiva a Milan TV al termine dell’amichevole di lusso, riflettono una visione pragmatica e focalizzata sugli obiettivi futuri del club rossonero, guidato dalla nuova dirigenza che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo.

“Diciamo che abbiamo finito innanzitutto senza infortuni dei ragazzi,” ha esordito Allegri, ponendo l’accento sulla salute della rosa, un fattore cruciale in questa fase pre-campionato. “In questo primo mese di lavoro abbiamo fatto allenamenti e amichevoli di alto livello. Oggi purtroppo abbiamo iniziato non bene con questi due gol che forse potevamo evitare. Però poi la squadra ha tenuto bene in 10. Ha corso, ha tenuto bene il campo, ha fatto un buon allenamento. Diciamo che dobbiamo essere contenti del lavoro fatto. Ora da martedì inizia la discesa che ci porterà prima alla Coppa Italia e poi al campionato.”

Le parole di Allegri sottolineano un bilancio positivo del ritiro, nonostante il risultato avverso contro una squadra di Premier League ben più avanti nella preparazione. La resilienza mostrata dalla squadra, che ha saputo mantenere una certa solidità anche in inferiorità numerica, è un aspetto che l’allenatore toscano ha voluto evidenziare. Il tecnico ha insistito sull’importanza di queste amichevoli di livello per testare la condizione fisica e la tenuta mentale dei giocatori in vista degli impegni ufficiali.

Interrogato specificamente sulla partita, Allegri ha mantenuto la sua linea analitica: “Dispiace, perché quando perdiamo c’è sempre dispiacere e delusione, però diciamo che questa è stata una partita difficile, ma diciamo che la squadra ha tenuto bene il campo. Ripeto, era importante finire al meglio la preparazione, soprattutto senza infortuni. Quando fai questo tipo di partite e la squadra ha un approccio buono devi essere sempre contento, ma soprattutto per come stanno lavorando i ragazzi e bisogna solamente continuare a lavorare così, soprattutto perché ora iniziano le partite quelle che contano.”

Il tecnico ha ribadito il concetto di “approccio buono”, evidenziando come, al di là del risultato, la mentalità e l’impegno profuso in campo siano elementi di fondamentale importanza per la crescita della squadra. L’arrivo di Allegri, voluto fortemente dalla società e dal nuovo DS Tare, segna un ritorno al passato per il Milan, con l’obiettivo di ritrovare la solidità difensiva e la concretezza che hanno contraddistinto le sue squadre. L’intesa con Tare sarà cruciale per costruire una rosa competitiva e in linea con le ambizioni del club.

La fase di preparazione si conclude quindi con un’amichevole impegnativa, che ha fornito indicazioni utili ad Allegri e al suo staff. Ora, l’attenzione si sposta interamente sulla Coppa Italia e sul prossimo campionato di Serie A, dove il Milan sarà chiamato a dimostrare sul campo i progressi fatti in queste settimane di intenso lavoro. I tifosi rossoneri, pur dispiaciuti per la sconfitta, possono trarre fiducia dalle parole del loro tecnico, che evidenziano una squadra in crescita e pronta ad affrontare le sfide che contano. Il percorso è appena iniziato, ma le basi sembrano essere state gettate con serietà e professionalità.