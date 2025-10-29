Allegri a Milan Tv: «Abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dobbiamo migliorare. Ecco cosa ho detto alla squadra nell’intervallo»

Connect with us

4 secondi ago

Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche ai canali ufficiali del club rossonero il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

ATALANTA MILAN – «Non è semplice giocare qui. Dopo il gol del vantaggio abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nella ripresa siamo cresciuti, dobbiamo certamente migliorare le scelte negli ultimi 20 metri».

CRESCITA DELLA SQUADRA – «Dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati. Gli imprevisti nel calcio ci sono, ma non dobbiamo mai deprimerci».

SECONDO TEMPO – «All’intervallo ho detto che peggio di così non potevevamo fare, abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno e lo abbiamo fatto».

FASE OFFENSIVA – «Dobbiamo migliorare nelle scelte. Saelemaekers poteva tirare o passarla a Bartesaghi e invece ha provato un passaggio difficile. Abbiamo avuto della occasioni favorevoli, ma non le abbiamo sfruttate. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore».

