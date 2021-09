Varriale: «Il Milan affianca l’Inter. Col Venezia decisivi i cambi di Pioli»

Enrico Varriale ha parlato commentato la partita tra Milan e Venezia, soffermandosi sull’importanza dei cambi di Stefano Pioli

Con un post sul proprio profilo Twitter, Enrico Varriale ha commentato i risultati di Serie A, soffermandosi sul match tra Milan e Venezia. Le parole del giornalista sulla partita dei rossoneri e non solo.

«Vince il Milan che affianca l’Inter in vetta alla classifica. Contro un attento Venezia decisivi i cambi decisi da Pioli nella ripresa. prima vittoria pure per la JUventus che fa suo, non senza fatica, lo scontro salvezza (cit. Allegri) con lo Spezia. Di De Ligt il gol decisivo».