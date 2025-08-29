Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric...»

Allegri, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto a DAZN nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Lecce in trasferta:

LECCE-MILAN – «Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione».

MODRIC – «Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po’ le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po’ lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce».

CARATTERISTICHE ATTACCANTE TIPO – «Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche senza attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori».

CAMBIO MODULO – «I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi».

MERCATO – «La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perchè qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio».