Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric...»

HANNO DETTO

Modric a DAZN: «Molto felice al Milan, ambiente bello e sereno. Ecco cosa mi chiede Allegri»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Abbiamo fatto i primi tre punti ma ne dobbiamo fare tanti altri. Su Santiago Gimenez posso dire questa cosa»

HANNO DETTO

Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale...»

HANNO DETTO

Allegri a Sky: «Le partite bisogna vincerle sul campo, non abbiamo parlato di calciomercato. Sullo scambio Dovbyk-Gimenez...»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric…»

Milan news 24

Published

23 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto a DAZN nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Lecce in trasferta:

LECCE-MILAN – «Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione».

MODRIC – «Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po’ le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po’ lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce».

CARATTERISTICHE ATTACCANTE TIPO – «Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche senza attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori».

CAMBIO MODULO – «I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi».

MERCATO – «La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perchè qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.