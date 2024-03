Allegri sfida il Milan: «Secondo posto? Dobbiamo fare di tutto per arrivarci». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa della lotta al secondo posto in campionato con il Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Napoli Juve:

PAROLE – «Non sto a pensare se e dove arriviamo, dobbiamo fare di tutto per arrivare secondi e migliorare la classifica dell’anno scorso. L’anno scorso saremmo arrivati terzi e arrivare 2º sarebbe un risultato buono. La squadra è cambiata, hanno giocato tanti giovani. Le ipotesi del futuro non hanno senso, viviamo il presente: Napoli e Atalanta. Dobbiamo fare di tutto e vincere per tornare in Champions sopratutto per valori tecnici e economici».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI NAPOLI JUVE SU JUVENTUSNEWS24