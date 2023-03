Allegri: «Non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve». Le parole del tecnico bianconero

Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della situazione in casa Juventus. Ecco le parole del tecnico ex Milan:

«Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra. Ha sbagliato non bisogna cadere nella frustrazione. Era una partita che ci permetteva di avvicinare l’Atalanta, quando perdi una partita così sembra che ti crolli il mondo addosso e invece bisogna essere forti e ripartire, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve quest’anno, abbiamo obiettivi importanti e una partita non può far crollare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 50 punti, restiamo sereni».