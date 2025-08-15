Allegri sceglie il modulo, parte così in Milan Bari: un indizio per tutta la stagione?

Allegri ha deciso il modulo per Milan Bari di Coppa Italia, sarà quello che utilizzerà per l’intera stagione?

La nuova stagione è alle porte e i primi indizi tattici del Milan di Massimiliano Allegri iniziano a emergere. Per il debutto in Coppa Italia contro il Bari, in programma a San Siro, il tecnico livornese sembra aver scelto un modulo che potrebbe essere la base per l’intera annata: il 3-5-2. Una mossa che, se confermata, segnerebbe un cambio di rotta significativo rispetto agli anni precedenti e proietterebbe i rossoneri verso un approccio più solido in fase difensiva, senza rinunciare alla spinta offensiva.

Questa scelta, riportata da La Gazzetta dello Sport, suggerisce che Allegri voglia sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. La difesa a tre, infatti, permetterebbe di dare maggiore stabilità e protezione alla porta, un aspetto su cui il tecnico ha sempre posto grande attenzione. Il centrocampo a cinque, invece, garantirebbe un’importante densità in mezzo al campo, con due esterni a tutta fascia capaci di coprire sia la fase di spinta che quella di ripiegamento.

L’attacco a due punte, cuore del 3-5-2, sarà l’aspetto più interessante da analizzare. È qui che le stelle rossonere potranno sprigionare il loro talento. In questo sistema, la coppia d’attacco potrebbe essere formata da un mix di rapidità e fisicità, magari con Rafael Leão, l’ala portoghese dal dribbling ubriacante, e Santiago Gimenez, il prolifico centravanti messicano, acquistato per dare peso e gol.

L’esordio contro il Bari sarà, quindi, molto più di una semplice partita di Coppa Italia. Sarà il primo banco di prova per il nuovo assetto tattico e per le idee di gioco di Massimiliano Allegri. Una sfida che darà le prime risposte su quello che potremmo aspettarci da questo Milan per il resto della stagione.