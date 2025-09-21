Allegri Milan, Zazzaroni attacca i critici del livornese: grossa presa di posizione sui social, l’ha detto veramente!

Allegri Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha attaccato i critici del tecnico livornese sui propri profili social: parole chiare

Il successo del Milan contro l’Udinese, un trionfo netto e bellissimo per 3-0 in trasferta, ha acceso i riflettori non solo sulle prodezze della squadra rossonera, ma anche su una fervente difesa di Massimiliano Allegri. A farsi portavoce di questa difesa è stato un nome autorevole del giornalismo sportivo italiano: Ivan Zazzaroni, il direttore de Il Corriere dello Sport. La sua presa di posizione, espressa senza mezzi termini sul suo profilo Instagram, ha fatto il giro del web, scatenando un dibattito acceso tra tifosi, addetti ai lavori e opinionisti.

La difesa di Zazzaroni

Il giornalista, noto per le sue opinioni schiette e dirette, ha voluto spezzare una lancia in favore dell’allenatore rossonero. La sua critica è rivolta a quelli che lui definisce “diffusori di cazzate”, ovvero coloro che negli ultimi tre anni hanno aspramente criticato Allegri. “Quanta merda gli hanno gettato addosso negli ultimi tre anni i diffusori di cazzate… Non si è aggiornato, è finito… E invece è sempre lui: non ha un grande Milan, ma ha una grande mano”, ha scritto Zazzaroni nel suo post, citando esplicitamente le critiche più comuni rivolte all’allenatore. Un attacco frontale a chi ha messo in discussione le capacità del tecnico, sostenendo che non fosse più al passo con i tempi e che le sue strategie fossero ormai obsolete.

Allegri, il tecnico “non aggiornato” che vince

La vittoria in casa dell’Udinese, una squadra che fino a quel momento non aveva mai perso e aveva subito solo due gol, è la prova che Allegri è ancora un grande allenatore. Nonostante la rosa a sua disposizione non sia considerata da molti al livello di altre top-club, il tecnico è riuscito a costruire una squadra solida e vincente. Il merito di Allegri non è solo nelle tattiche di gioco, ma anche nella sua gestione dello spogliatoio. Le sue scelte e la sua capacità di motivare i giocatori sono spesso passate in secondo piano rispetto alle critiche sulla sua presunta “mancanza di aggiornamento”. Zazzaroni, con le sue parole, ha voluto riaffermare che Allegri è ancora uno dei migliori tecnici in circolazione.