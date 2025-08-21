Allegri Milan, Viviano non ha alcun dubbio: «Sarà lui il vero valore aggiunto per un motivo chiaro, vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

L’inizio della nuova stagione del Milan, segnato dalla prima sfida ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, ha acceso il dibattito sulle prospettive della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. A dire la sua in diretta su Canale 5, nel pre-partita, è stato l’ex portiere Emiliano Viviano, che ha offerto un’analisi chiara e convinta sulle certezze dei rossoneri.

Secondo Viviano, il punto di forza del nuovo Milan non è da ricercare solo nei singoli, ma nella figura del suo allenatore. “La garanzia del Milan è Allegri, non ci sono dubbi,” ha dichiarato l’ex portiere, sottolineando la grande esperienza e l’abilità del tecnico nel costruire squadre solide e vincenti. Le sue parole mettono in evidenza la fiducia totale che il ritorno di Allegri ha riacceso tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

L’analisi di Viviano si è poi spostata sul piano tattico, con una particolare curiosità per la posizione in campo di Rafael Leao. “Sono incuriosito da questa posizione di attaccante di Leao: lui e Pulisic saranno importanti le mezzali,” ha spiegato. Questa visione suggerisce un ruolo più centrale per i due talenti offensivi, con una maggiore responsabilità nella manovra e nella fase di rifinitura. La capacità di Allegri di reinventare i suoi giocatori è una delle chiavi che potrebbero rendere il Milan una squadra imprevedibile e pericolosa.

L’ex portiere ha infine toccato le corde emotive, ricordando il recente passato del club e il valore del ritorno di Allegri per l’ambiente. “L’anno scorso è stato uno dei punti più bassi degli ultimi anni, Allegri ti porta ricordi ottimi e per la piazza è importantissimo.” Questo commento conferma che il ritorno del tecnico è visto come un passo fondamentale per voltare pagina e ritrovare l’entusiasmo, basandosi sui successi passati.