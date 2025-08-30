Allegri Milan, il tecnico commenta la vittoria: «Felice per i tre punti ma dobbiamo migliorare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Dopo la vittoria per 2-0 del Milan contro il Lecce, l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la partita e la sua importanza. Le sue parole hanno trasmesso un senso di sollievo e consapevolezza, sottolineando come l’obiettivo primario sia stato raggiunto.

“Per noi era importante vincere“, ha dichiarato Allegri, con la sua tipica pragmaticità. Questo concetto non era scontato, considerando che la squadra era reduce dalla delusione della prima giornata, la sconfitta per 1-2 contro la Cremonese. I tre punti, in questo caso, non sono solo un dato numerico, ma un’iniezione di fiducia e un’ancora di salvezza dopo una settimana di tensioni. L’imperativo era quello di rimettere subito in carreggiata il campionato del Milan.

Analizzando la prestazione dei suoi uomini, Allegri ha riconosciuto i meriti tecnici della squadra: “Abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico“. Un commento che valorizza il lavoro svolto in campo, ma che non nasconde le aree di miglioramento. Subito dopo, infatti, ha aggiunto una nota di cautela: “potevamo anche comportarci meglio sulla fase difensiva”. Un monito chiaro, che rimarca la necessità di non abbassare mai la guardia e di correggere quegli errori che in passato sono costati cari.

La vittoria, dunque, ha un sapore speciale. Il risultato non solo ha permesso al Milan di “aver mosso la classifica”, ma soprattutto ha consentito di “cancellare la sconfitta contro la Cremonese”. Queste parole racchiudono il vero significato della partita del Via del Mare: un riscatto morale e sportivo che permette di guardare al futuro con ritrovato ottimismo. Il 2-0 contro il Lecce non è solo un semplice successo, ma un passo fondamentale per superare le difficoltà iniziali e dare il via alla stagione rossonera con il giusto spirito.