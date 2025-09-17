Allegri Milan, il tecnico salterà anche la sfida contro il Lecce oltre a quella contro l’Udinese: svelato il motivo. Le ultimissime

Arrivano le prime sanzioni per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. A seguito dell’espulsione rimediata nel finale di Milan–Bologna, il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore un turno di squalifica e una multa di 10 mila euro. Il comunicato ufficiale motiva la decisione citando il comportamento di Allegri: “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale”. L’infrazione è stata rilevata dal Quarto Ufficiale stesso.

Di conseguenza, Allegri non potrà sedere in panchina per la prossima partita di campionato, la trasferta contro l’Udinese. Ma non è l’unica partita che il tecnico dovrà saltare. Come riportato, la sua squalifica si estende anche alla Coppa Italia. Allegri, infatti, deve scontare un secondo turno di squalifica, rimediato in finale di Coppa Italia quando allenava la Juventus, dopo l’espulsione nella sfida contro l’Atalanta.

Pertanto, dopo l’Udinese, Allegri non sarà presente in panchina nemmeno per l’impegno di Coppa Italia contro il Lecce, in programma il 23 settembre 2025 alle ore 21.00.

La gestione della squadra in campo sarà affidata al vice allenatore, Marco Landucci, che si troverà a guidare il Milan in due match importanti, uno in campionato e l’altro in una competizione a eliminazione diretta. Il Milan dovrà quindi fare a meno del suo allenatore per due partite consecutive.