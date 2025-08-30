Allegri a Milan Tv: «Della squadra mi è piaciuto l'ordine e la pazienza. Su Estupinan dico che...»

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria ottenuta sul campo del Lecce: le sue dichiarazioni

Dopo la vittoria per 2-0 del Milan in casa del Lecce, nella seconda giornata della Serie A 2025/2026, il neo-allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai microfoni di Milan TV. Un’analisi lucida e profonda che ha toccato i punti chiave di una gara tutt’altro che semplice e ha offerto un’interessante prospettiva sul percorso di crescita della sua squadra.

PAROLE – «Stasera in alcune situazioni potevamo fare meglio. Detto questo siamo contenti del risultato, vincere a Lecce è sempre difficile. Son contento perché Estupinan ha fatto un po’ di fatica, ma nel secondo tempo è cresciuto molto. La squadra stessa è cresciuta a livello fisico e con la qualità siamo riusciti a portare a casa una partita importante. Cosa mi è piaciuto col Lecce? L’ordine, la pazienza. Le partite durano 95′ minuti e avere solidità è la cosa più importante».

Tra i singoli, Allegri ha speso parole di elogio per diversi giocatori, ma ha preferito non fare nomi, ribadendo l’importanza del gruppo. “La squadra si è sacrificata, ha lottato con grinta e ha mostrato un grande spirito di sacrificio. Tutti si stanno impegnando e questo è ciò che conta.” Questo atteggiamento, da sempre cifra stilistica del tecnico livornese, dimostra la sua volontà di costruire una mentalità vincente basata sulla coesione e l’unità d’intenti.

Il Milan di Allegri si prepara ora ad affrontare le prossime sfide, consapevole delle proprie potenzialità ma anche delle difficoltà che il campionato riserva. La vittoria contro il Lecce è un mattoncino importante nella costruzione di una stagione che si preannuncia avvincente. I tifosi rossoneri possono essere fiduciosi, la squadra è nelle mani di un tecnico esperto e di un dirigente competente, entrambi pronti a riportare il Milan ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.