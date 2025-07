Allegri Milan, Trevisani è fiducioso in vista della prossima stagione: «Tra le prime 4, sono sicuro di questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani ha espresso le sue previsioni sul prossimo campionato, definendolo “molto equilibrato” e, ad oggi, “ancora poco solido”. Un’analisi che suggerisce un’incertezza diffusa riguardo ai veri valori in campo delle diverse squadre, lasciando aperte molteplici possibilità per la stagione a venire.

Tuttavia, Trevisani ha riservato una nota di fiducia particolare per il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo l’opinionista, il ritorno del tecnico toscano sulla panchina rossonera rappresenta un fattore chiave per le ambizioni del club. “Sicuramente con Allegri, il Milan potrà tornare tra le prime quattro…” ha affermato Trevisani, evidenziando come la presenza del mister possa garantire quella solidità e quella capacità di gestione che sono state spesso determinanti per il raggiungimento degli obiettivi più prestigiosi.

La dichiarazione di Trevisani sottolinea la convinzione che, nonostante il quadro generale di incertezza, il Milan, sotto la guida esperta di Allegri, abbia tutte le carte in regola per conquistare un posto nella zona Champions League. Questo scenario, se dovesse concretizzarsi, sarebbe fondamentale non solo per le ambizioni sportive del club, ma anche per la sua stabilità economica e la sua attrattiva sul mercato dei giocatori. Le parole di Trevisani offrono quindi una prospettiva interessante su ciò che potrebbe attendere i tifosi rossoneri nella prossima annata, riponendo fiducia nella leadership e nell’esperienza di Allegri per un campionato che si preannuncia avvincente.