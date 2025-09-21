Allegri Milan, il livornese è il vero top player dei rossoneri! Impatto devastante, un aspetto balza all’occhio più degli altri

Allegri Milan, il tecnico livornese appare essere il vero top player della squadra rossonera: fase difensiva da urlo e non solo

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a stupire e la vittoria in un campo storicamente difficile come quello dell’Udinese ne è la prova lampus. Quella contro i friulani, arrivati alla sfida da imbattuti, era una partita tutt’altro che semplice. I bianconeri di Udine si erano dimostrati una squadra scorbutica e in gran forma, ma il Milan ha saputo imporre il proprio gioco, portando a casa tre punti dal peso specifico elevatissimo.

Nelle prime quattro giornate di campionato, il Milan ha mostrato un cambiamento radicale rispetto alla scorsa stagione. La squadra di Allegri sembra aver trovato un nuovo equilibrio, con una fase difensiva che concede pochissimo agli avversari e un attacco che si fa apprezzare per la sua concretezza. Contro l’Udinese, Terracciano è stato impegnato solo da qualche tiro dalla distanza e un colpo di testa innocuo, a dimostrazione della solidità raggiunta dai rossoneri. La mano di Allegri si vede in ogni reparto: l’allenatore, spesso etichettato come “difensivista”, sta invece dimostrando un’ottima gestione in entrambe le fasi di gioco. Il suo lavoro con i difensori come Pavlovic, Gabbia e Tomori è eccezionale e ha già portato i suoi frutti.

L’allenatore è il vero valore aggiunto di questo Milan, il primo dei campioni della squadra. Nonostante l’assenza di un fuoriclasse come Leao e le difficoltà in fase realizzativa dell’attaccante Gimenez, che ha sbagliato diversi gol, l’attacco rossonero continua a produrre. Questo fa pensare che il meglio debba ancora venire, una prospettiva entusiasmante per i tifosi.

Oltre ad Allegri, ci sono altri tre campioni che stanno trascinando il Milan in questo avvio di stagione. A centrocampo, Luka Modric e Adrien Rabiot sono i fari della squadra. Giocatori di grandissima esperienza e qualità, rappresentano un porto sicuro per i compagni e il loro rendimento sta elevando il livello dell’intera squadra. Se continueranno su questi standard, il Milan potrà davvero diventare una squadra con la S maiuscola.

Un altro giocatore fondamentale, del quale si parla forse troppo poco, è Christian Pulisic. Autore di tre gol in questo inizio di campionato, lo statunitense è un elemento prezioso per la sua caparbietà e la sua incisività. Come dimostrato nell’azione del gol di Fofana, dove è andato a recuperare un pallone in area, Pulisic è un giocatore di grandissima importanza e il direttore sportivo Tare farà bene a pensare a un rinnovo di contratto al più presto.

Questo Milan ha una serie di campioni che riescono a far rendere al meglio anche i giocatori meno straordinari. L’appetito vien mangiando e i tifosi sognano in grande. Le prossime partite contro Napoli e Juventus saranno un banco di prova fondamentale per capire le reali ambizioni di questo Milan, che però si presenta a questi appuntamenti nel migliore dei modi. Lo riporta Andrea Longoni su calciomercato.com.