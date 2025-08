Allegri Milan, Tomori fa una promessa ai tifosi: «Stiamo capendo le sue richieste, quando ci saranno 3 punti in palio…». Le ultimissime sui rossoneri

In un’intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha mostrato grande fiducia per la nuova stagione e per il lavoro che la squadra sta svolgendo sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’inglese ha sottolineato il cambiamento tattico e l’adattamento richiesto dal nuovo tecnico. “Abbiamo capito quello che Allegri vuole e ci stiamo abituando perché si tratta di richieste diverse dal passato,” ha dichiarato Tomori, evidenziando l’impegno e la dedizione dell’intero gruppo.

L’ex Chelsea ha rimarcato l’intensità del lavoro quotidiano a Milanello. “Stiamo lavorando bene e duro. Ci stiamo preparando,” ha detto il difensore, mostrando una mentalità da vero leader. Questa fase di preparazione, cruciale per assimilare i nuovi schemi di gioco, è vista come un investimento per il futuro. La fiducia nelle parole di Tomori è palpabile, specialmente quando parla delle prossime sfide.

Il difensore è convinto che il duro lavoro ripagherà una volta che la stagione entrerà nel vivo. “Quando ci saranno i tre punti in palio, vedrete che saremo pronti,” ha affermato con determinazione. Queste parole non solo trasmettono ottimismo ma anche la consapevolezza che il Milan sta costruendo le basi per affrontare un campionato competitivo. Il messaggio è chiaro: la squadra è unita, motivata e pronta a mettersi alla prova per raggiungere gli obiettivi stagionali. L’intervista di Tomori offre uno spaccato positivo e promettente su come il Milan si stia preparando per la prossima annata, con la speranza di regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi.