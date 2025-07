Allegri Milan, Tomori elogia il suo allenatore: «Adesso siamo più solidi e rispetto a prima abbiamo questa cosa in più». Le ultimissime notizie

Fikayo Tomori, intervistato dai microfoni di Milan TV, ha tracciato un bilancio positivo sul momento che sta vivendo il Milan in questa tournée. La squadra si prepara all’ultima delle tre amichevoli, che la vedrà impegnata giovedì all’Optus Stadium contro il Perth Glory, dopo aver mostrato segnali incoraggianti.

Il difensore inglese ha sottolineato come la chiarezza delle direttive del tecnico sia un fattore chiave per la squadra. “Il mister è sempre chiaro con le istruzioni e le cose che lui vuole da me. Anche con tutta la squadra“, ha affermato Tomori, evidenziando come la comunicazione diretta di Massimiliano Allegri stia contribuendo a migliorare la coesione del gruppo. Questa chiarezza si riflette in particolare nella fase difensiva, dove il Milan ha mostrato netti progressi. “Adesso siamo più solidi in fase difensiva“, ha dichiarato il centrale, mettendo in luce un ritrovato equilibrio e una maggiore compattezza nel reparto arretrato.

La fiducia nella fase difensiva è aumentata anche grazie alla consapevolezza della forza del reparto offensivo. “Abbiamo la fiducia di difendere bene perché sappiamo che abbiamo attaccanti forti“, ha spiegato Tomori, evidenziando l’importanza di un attacco prolifico che permette alla difesa di lavorare con maggiore serenità. Questo connubio tra difesa e attacco sta creando una squadra più bilanciata e difficile da affrontare.

Anche la condizione fisica della squadra è in netta crescita. “Adesso la condizione fisica è migliore rispetto a quella di due settimane fa. Ci sentiamo bene in campo“, ha aggiunto il difensore, rassicurando i tifosi sulle performance atletiche dei rossoneri. Un segnale particolarmente incoraggiante è stata la vittoria contro un avversario di alto livello: “Vincere contro il Liverpool è una cosa buona visto che loro sono una buonissima squadra“. Questo successo, seppur in amichevole, ha dato una spinta morale significativa e ha confermato il buon lavoro svolto finora.