Allegri Milan, il tecnico livornese marca la svolta! Non era mai successo, il dato non mente

Allegri Milan, c’è un dato che testimonia la svolta targata Max: durante la scorsa stagione non era mai successo

Le cronache sportive di TMW raccontano di un Massimiliano Allegri in piena tempesta emotiva durante Udinese-Milan, match che si è concluso con un solido 0-3 per i rossoneri. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmatica visione del calcio, ha mostrato un’insofferenza evidente per l’atteggiamento della sua squadra, anche con un netto vantaggio. Nonostante la squalifica che lo teneva lontano dalla panchina, le testimonianze dalla tribuna stampa del Bluenergy Stadium descrivono un Allegri costantemente in movimento, entrando e uscendo dalla sua postazione, infuriato per i posizionamenti errati della difesa. Questo episodio sottolinea l’attenzione maniacale del tecnico per la fase difensiva, un vero e proprio marchio di fabbrica del suo approccio al gioco.

Il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare, ha iniziato la stagione con un obiettivo chiaro: ritrovare la solidità difensiva che è stata la chiave di volta per la vittoria di sei scudetti da parte di Allegri nella sua carriera. L’importanza di questo aspetto è stata ribadita dal suo vice, Landucci, nel post-partita, che ha evidenziato come il Milan avesse subito troppi gol negli ultimi due anni, un dato che impedisce di competere per le posizioni di vertice. Landucci ha elogiato il lavoro di tutta la squadra, affermando che il merito è dei ragazzi che si mettono a disposizione, mentre lo staff tecnico si limita a “fare meno danni possibili”, una frase che racchiude l’umiltà e l’efficacia del metodo Allegri.

La rottura con il recente passato è già visibile nelle statistiche. Il Milan ha centrato la terza vittoria consecutiva senza subire reti, un risultato che non era mai stato raggiunto nel campionato precedente. Questo dato non è un semplice caso, ma la conferma che la filosofia di Allegri e di Tare sta già dando i suoi frutti. La storia della Serie A supporta pienamente questa teoria: negli ultimi 18 anni, per 17 volte lo scudetto è andato alla squadra con la miglior difesa. L’unica eccezione si è verificata nella stagione 2019/20, quando la Juventus di Maurizio Sarri, già campione d’Italia, si è lasciata andare nelle ultime due giornate, subendo ben cinque reti e perdendo il primato in questa speciale classifica.

Questo significativo trend evidenzia come la difesa sia la vera chiave per il successo nel campionato italiano. Al contrario, avere il miglior attacco non è mai stato un fattore determinante per la conquista del titolo. Basti pensare al Napoli di Conte nella scorsa stagione, che ha vinto lo scudetto pur avendo solo il sesto miglior attacco del torneo. Il lavoro di Allegri e del suo staff, con il supporto di Tare nel costruire una rosa equilibrata, è focalizzato proprio su questo principio. La rabbia di Allegri in tribuna a Udine non era solo un’espressione di nervosismo, ma la dimostrazione di quanto la perfezione difensiva sia il suo mantra e la via maestra per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. La squadra rossonera sta imparando che per vincere non basta attaccare, ma è fondamentale non concedere nulla agli avversari, e i risultati attuali sono la prova che questa lezione sta venendo assimilata perfettamente.