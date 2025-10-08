Allegri Milan, la statistica impressiona: il dato non mente, l’inizio di stagione ha fatto emergere un dettaglio importantissimo. Ecco quale

Allegri Milan, rossoneri stakanovisti dell’inizio di Serie A: i rossoneri la squadra che, in media, tiene la palla in gioco per il periodo più lungo

La Serie A si ferma per la sosta, ma i dati statistici continuano a far discutere. Il Corriere dello Sport ha dedicato un titolo in prima pagina al Milan, definendo l’allenatore Massimiliano Allegri uno “Stakanovista”. Il quotidiano si riferisce a un’inchiesta sul tempo effettivo di gioco dopo le prime sei giornate di campionato, dalla quale emerge un dato significativo: il Milan è la squadra che, in media, tiene la palla in gioco per il periodo più lungo.

Una partita dei rossoneri dura in media 57 minuti di tempo effettivo, posizionando il Diavolo al vertice di questa speciale classifica della Serie A.

L’Efficienza Voluta Da Allegri

Questo dato è un chiaro indicatore dell’efficienza e della volontà del Milan di Allegri di non disperdere minuti preziosi in interruzioni o perdite di tempo. La media di 57 minuti riflette la disciplina tattica e l’alta intensità che il tecnico livornese, supportato dalle scelte del DS Igli Tare, sta cercando di imporre alla sua squadra. Una squadra che punta a dominare il gioco non solo per la qualità dei suoi campioni (come Luka Modrić e Christian Pulisic), ma anche per la sua capacità di mantenere alta la concentrazione per quasi un’ora di gioco effettivo.

La Classifica E La Prossima Sfida

A chiudere questa speciale classifica, con la media più bassa, c’è la Fiorentina di Pioli, la squadra che sarà la prossima avversaria del Milan alla ripresa del campionato. La formazione viola non va oltre i 48 minuti di tempo effettivo.

Questa differenza di ben nove minuti di gioco effettivo non è un dettaglio da poco e potrebbe diventare un fattore tattico cruciale per Massimiliano Allegri in vista del match contro i viola: sfruttare l’abitudine della propria squadra a un ritmo più sostenuto e costante sarà fondamentale per portare a casa i tre punti.