Allegri Milan, spifferi da Milanello! Glielo ha già spiegato, giocherà in questi tre ruoli. Disponibilità totale del top player

Allegri Milan, importanti spifferi da Milanello: il tecnico livornese ha spiegato a Nkunku i ruoli in cui lo schiererà. I dettagli

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, e non solo per il ritorno di un tecnico che ha già scritto pagine importanti della storia rossonera. Con lui, infatti, sbarca a Milanello anche una delle stelle più brillanti del calcio europeo: Christopher Nkunku. L’attaccante francese, un vero e proprio jolly offensivo, sembra essere al centro dei piani tattici di Allegri, come rivelato da un retroscena de La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, Allegri avrebbe avuto un colloquio diretto con Nkunku a Milanello, delineando il suo futuro ruolo all’interno della squadra. La versatilità del giocatore, che lo ha reso uno dei profili più desiderati sul mercato, si sposa alla perfezione con la filosofia camaleontica di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di adattare i moduli di gioco in base agli avversari e alle caratteristiche dei propri giocatori, ha illustrato a Nkunku una gamma di posizioni in cui potrebbe essere impiegato, esaltando così le sue doti tecniche e la sua intelligenza tattica.

Nkunku: da seconda punta a falso nueve, il piano di Allegri

Il primo ruolo che Allegri avrebbe in mente per Nkunku è quello di seconda punta nel suo fido 3-5-2. In questa posizione, il francese potrebbe agire al fianco di una punta di peso sfruttando la sua abilità nel muoversi tra le linee e la sua visione di gioco per creare spazi e servire i compagni. La sua capacità di finalizzazione e di dribbling nello stretto lo renderebbe un partner ideale per un centravanti, permettendo al Milan di avere un attacco imprevedibile e difficile da marcare.

Ma non è tutto. Allegri starebbe pensando a Nkunku anche come trequartista, un ruolo che potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi. Il tecnico avrebbe menzionato l’utilizzo del francese sia nel 3-4-2-1 che nel 4-3-1-2, schemi che consentirebbero a Nkunku di agire alle spalle delle punte, mettendo in mostra le sue doti di creatività e di assistman. In questi moduli, il talento francese sarebbe il fulcro del gioco offensivo, un punto di riferimento per i compagni e un incubo per le difese avversarie. L’idea di un ritorno al 4-3-1-2, un modulo che ha segnato l’epoca del primo Allegri al Milan, sta già facendo sognare i tifosi, che vedono in Nkunku l’erede naturale di grandi campioni che hanno ricoperto quel ruolo.

Infine, Allegri avrebbe prospettato a Nkunku anche la possibilità di agire come “falso nueve”, una soluzione tattica che sta prendendo sempre più piede nel calcio moderno. In questo ruolo, il francese potrebbe sfruttare la sua agilità e la sua tecnica sopraffina per smarcarsi, attirare su di sé i difensori e creare varchi per gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Si tratterebbe di una mossa audace e innovativa, che testimonia la volontà di Allegri di sperimentare e di sfruttare al massimo le potenzialità dei suoi giocatori.

Tare e Allegri: un futuro di successi per il Milan

L’arrivo di Nkunku e il piano tattico di Allegri sono il risultato del lavoro del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’albanese, arrivato in rossonero per dare una svolta alla gestione sportiva del club, ha lavorato in sinergia con il tecnico per portare a Milanello un giocatore in grado di fare la differenza. La sintonia tra Tare e Allegri sembra perfetta, e la loro collaborazione promette di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano . Il progetto rossonero è ambizioso e l’acquisto di Nkunku, insieme alle idee tattiche di Allegri, rappresenta un segnale forte e chiaro a tutto il mondo del calcio: il Milan vuole tornare a vincere.