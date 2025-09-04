Allegri Milan, quante soluzioni per il tecnico livornese! Tutti i moduli che il tecnico ha in testa. E c’è una novità

Allegri Milan, il tecnico livornese ha tantissime soluzioni in mente: tutti i possibili schieramenti dei rossoneri in campionato

“Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, ha davanti a sé diverse opzioni tattiche per la prossima stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La scelta tra un modulo con tre attaccanti e un centrocampo a cinque sarà fondamentale per sfruttare al meglio le nuove acquisizioni del club. Con Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan sta costruendo una squadra competitiva e versatile, pronta ad affrontare le sfide del campionato e delle coppe europee.

Allegri e il dilemma tattico: 3-4-2-1 o 3-5-2?

L’articolo della Gazzetta dello Sport rivela che il tecnico livornese Massimiliano Allegri sta valutando due schemi principali per il suo nuovo Milan. Il primo, un 3-4-2-1, prevede una prima punta supportata da due trequartisti che agiscono tra le linee. Questo assetto offensivo garantirebbe maggiore imprevedibilità e la possibilità di sfruttare la qualità tecnica dei giocatori a disposizione. Gli elementi tra le linee potrebbero essere scelti in base alle esigenze della partita, offrendo ad Allegri una flessibilità tattica notevole. Questo modulo, già sperimentato con successo in passato, potrebbe esaltare le qualità di giocatori creativi e con grande visione di gioco.

Il ruolo chiave delle mezzali nel 3-5-2

In alternativa, Allegri potrebbe optare per un più tradizionale, ma altrettanto efficace, 3-5-2. In questo sistema, le mezzali avranno un ruolo cruciale, con una libertà di inserimento sui lanci lunghi di giocatori di grande visione come Luka Modric. Il centrocampo a tre, con Rabiot e uno tra Fofana, Jashari e Loftus-Cheek come mezzali, offrirebbe un equilibrio tra difesa e attacco. Le incursioni offensive di questi giocatori, supportate da Modric, potrebbero spezzare le difese avversarie e creare pericolose occasioni da gol. Il 3-5-2 è un modulo che esalta la solidità difensiva e la capacità di contropiede, caratteristiche che Allegri ha spesso prediletto nelle sue esperienze passate.

L’influenza di Igli Tare sul mercato del Milan

L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo ha già dato un’impronta al calciomercato del Milan. La combinazione tra l’esperienza di Allegri e la visione di mercato di Tare è un connubio vincente che punta a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. La strategia del club è chiara: costruire una rosa profonda, con soluzioni tattiche multiple, per gestire al meglio le competizioni in cui i rossoneri saranno impegnati. La scelta del modulo non è solo una questione di schemi, ma anche il riflesso della filosofia di gioco che Allegri vuole imprimere alla squadra. La sfida tattica è appena iniziata e i tifosi rossoneri non vedono l’ora di scoprire quale sarà la scelta finale del loro nuovo allenatore.”